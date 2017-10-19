В Ростовской области две школьницы больше суток не приходили домой



В Ростовской области две школьницы больше суток не приходили домой. Девочки ушли из дома в Морозовске вечером 20 октября.



Две 15-летние подружки решили прогуляться. Время пролетело незаметно, и девочки испугались, что их будут ругать за позднее возвращение. В итоге, они решили переночевать в подъезде многоэтажки. Родители одной из несовершеннолетних позвонили в полицию и сообщили, что дочь так и не появилась дома.



- Девочек нашли спустя несколько часов после пропажи, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. – С девочками и их родителями провели профилактическую беседу.