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В Ростовской области две школьницы больше суток не приходили домой

В Ростовской области две школьницы больше суток не приходили домой
В Ростовской области две школьницы больше суток не приходили домой. Девочки ушли из дома в Морозовске вечером 20 октября.

Две 15-летние подружки решили прогуляться. Время пролетело незаметно, и девочки испугались, что их будут ругать за позднее возвращение. В итоге, они решили переночевать в подъезде многоэтажки. Родители одной из несовершеннолетних позвонили в полицию и сообщили, что дочь так и не появилась дома.

- Девочек нашли спустя несколько часов после пропажи, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. – С девочками и их родителями провели профилактическую беседу.

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