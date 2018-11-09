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В Ростовской области руководитель «Чистого города» потратил деньги компании на ремонт своего трактора

В Ростовской области руководитель «Чистого города» потратил деньги компании на ремонт своего трактора
В Зерноградском районе бывший руководитель коммерческой организации потратил средства фирмы на ремонт своего трактора.

Прокуратура Ростовской области провела доследственную проверку и установила, что в октябре 2017 года директор ОАО «Чистый город» растратил 180 тысяч рублей, принадлежавших компании. На эти деньги мужчина решил починить свой трактор.

- В отношении преступника возбуждено уголовное дело по статье о растрате, - отметили в пресс-службе ведомства.

Теперь бывшему директору грозит шесть лет тюрьмы.

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