В Ростовской области целый город остался без роддома



Акушерское отделение ЦГБ в Донецке с ноября приостановило свою работу. Врач-неонатолог переехал в другой город, а по стандартам без него нельзя проводить роды. Сразу назначить другого специалиста в роддоме не смогли.



Сейчас больница проводит переобучение врача-педиатра на врача-неонатолога. Процесс переподготовки займет четыре месяца.



- Беременных и рожениц машиной скорой помощи будут доставлять в акушерское отделение Каменска-Шахтинского, - отметила заместитель главного врача ЦГБ Донецка Наталья Комарова.



В больнице организован круглосуточный пост дежурного акушера-гинеколога для оказания экстренной помощи.