Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области целый город остался без роддома

В Ростовской области целый город остался без роддома
Акушерское отделение ЦГБ в Донецке с ноября приостановило свою работу. Врач-неонатолог переехал в другой город, а по стандартам без него нельзя проводить роды. Сразу назначить другого специалиста в роддоме не смогли.

Сейчас больница проводит переобучение врача-педиатра на врача-неонатолога. Процесс переподготовки займет четыре месяца.

- Беременных и рожениц машиной скорой помощи будут доставлять в акушерское отделение Каменска-Шахтинского, - отметила заместитель главного врача ЦГБ Донецка Наталья Комарова.

В больнице организован круглосуточный пост дежурного акушера-гинеколога для оказания экстренной помощи.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.