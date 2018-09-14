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В Ростовской области бывшего замначальника службы судебных приставов обвинили в получении крупной взятки

В Ростовской области бывшего замначальника службы судебных приставов обвинили в получении крупной взятки
В Ростовской области экс-замначальника службы судебных приставов обвинили в получении крупной взятки. Уголовное дело по данному факту уже передали в суд.

Следствие установило, что обвиняемый вступил в сговор с двумя подчиненными. Они по договоренности с руководителем просили у должников деньги за неисполнение судебных постановлений. Всего экс-замначальника и сотрудники заработали около 500 тысяч рублей.

Волгодонский суд признал судебных приставов виновными в совершении преступления. Уголовное дело в отношении их руководителя направили в суд.

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