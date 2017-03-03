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Общество

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В Ростовской области бульдозером уничтожили 4, 5 тонн овощей и фруктов

В Ростовской области бульдозером уничтожили 4, 5 тонн овощей и фруктов
28 февраля на 993 км трассы М-4 «Дон» остановили автомобиль, перевозящий овощи и фрукты без маркировки и фитосанитарных документов.

Согласно товарно-транспортной накладной, товар из московской компании «Орхидея» предназначался для индивидуального предпринимателя из Краснодара.

- Во время осмотра в транспортном средстве обнаружили 2262 кг пекинской капусты, 731 кг цветной капусты, 849, 5 кг кабачков, 521 кг сладкого перца без маркировки и фитосанитарных документов, - сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора. - Кроме того, в машине также находились 22 кг красной смороды и голубики из Польши. Санкционные фрукты также перемещались без необходимых бумаг.

Все фрукты и овощи в количестве 4,5 тонны уничтожили в Северо-Западной промзоне Ростова-на-Дону на полигоне твердых бытовых отходов.

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Гость Андрей

Сегодня, 14:54

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