Авторизация

Регистрация
  • USD 59.19
  • EUR 63.24
  • Погода в г. +2
Новости

Общество

1

В Ростовской области будут выдавать продукты по карточкам

В Ростовской области будут выдавать продукты по карточкам

В Ростовской области, как и по всей стране, введут продуктовые карты. Соответствующее заявление сделал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Речь идет о стратегии продовольственной помощи, предполагающей поддержку нуждающихся граждан, которым на специальные карты будут перечисляться «эквиваленты денежных средств» - баллы или бонусы. На них держатели карт смогут покупать продукты российского производства - овощи, фрукты, мясо, рыбу, молочную продукцию, а также семена и саженцы. Программа должна начать свою работу уже в этом году.
- Мы с вами решаем две задачи. С одной стороны - обеспечиваем адресную поддержку определенным категориям граждан, которые не могу себе позволить сегодня покупать свежее охлажденное мясо, свежую охлажденную рыбу, свежие овощи - то есть определенный набор продуктов, - сказал Мантуров. - Чтобы стимулировать такую возможность, мы выходили с инициативой внедрения продовольственных субсидий через систему адресной поддержки.

По задумке чиновников, программа должна позволить малоимущим россиянам приобретать здоровое питание и одновременно поддерживать отечественный агропромышленный сектор. При этом подчеркивается, что это не накопительная система - потребитель обязательно должен будет израсходовать средства, которые ему предоставляются, а если в течение месяца он их не потратит - они сгорят.

Фото: news.sarbc.ru

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!