В Ростовской области будут выдавать продукты по карточкам





В Ростовской области, как и по всей стране, введут продуктовые карты. Соответствующее заявление сделал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.



Речь идет о стратегии продовольственной помощи, предполагающей поддержку нуждающихся граждан, которым на специальные карты будут перечисляться «эквиваленты денежных средств» - баллы или бонусы. На них держатели карт смогут покупать продукты российского производства - овощи, фрукты, мясо, рыбу, молочную продукцию, а также семена и саженцы. Программа должна начать свою работу уже в этом году.

- Мы с вами решаем две задачи. С одной стороны - обеспечиваем адресную поддержку определенным категориям граждан, которые не могу себе позволить сегодня покупать свежее охлажденное мясо, свежую охлажденную рыбу, свежие овощи - то есть определенный набор продуктов, - сказал Мантуров. - Чтобы стимулировать такую возможность, мы выходили с инициативой внедрения продовольственных субсидий через систему адресной поддержки.



По задумке чиновников, программа должна позволить малоимущим россиянам приобретать здоровое питание и одновременно поддерживать отечественный агропромышленный сектор. При этом подчеркивается, что это не накопительная система - потребитель обязательно должен будет израсходовать средства, которые ему предоставляются, а если в течение месяца он их не потратит - они сгорят.



Фото: news.sarbc.ru