В Ростовской области будут судить мужчину за совращение внуков своей жены





На Дону завершено расследование уголовного дела в отношении Николая Ш., на протяжении трёх лет совращавшего внуков своей жены. 1 ноября дело было передано в суд, сообщает DonDay.ru.



48-летний мужчина, освободившись из тюрьмы, познакомился с жительницей Красносулинского района, Натальей. Вскоре они стали жить вместе. В гости к женщине дети часто привозили внуков: 7-летнего Сашу, 5-летнюю Люду и 4-летнего Лешу. Через несколько лет в семье сына Натальи появилась Марина, а ещё через год - Серёжа.



Как и старшие дети, младшие внуки часто оставались у бабушки на праздники и каникулы в деревне Черевково. Но через какое-то время малыши стали отказываться ездить в гости к бабушке. Когда выяснилась причина, родители были шокированы. Оказывается, на протяжении трёх лет сожитель женщины совращал детей. По их словам, мужчина заставлял трогать его половой орган и сам не раз прикасался к интимным местам детей. Они боялись признаться в происходящем родителям, поэтому так долго молчали.



Когда всё раскрылось, родители написали на Николая заявление в полицию. Мужчину задержали и предъявили ему обвинение в совращении малолетних. Тогда же стало известно, что и в места лишения свободы он попал по той же причине.



В ходе расследования супруга Николая уверяла, что ничего не знала о происходящем. Однажды она вспомнила, что несколько раз видела, как сожитель лежал в кровати с внуками, но не придала этому значения.



В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». В настоящее время дело направлено в суд.



Если вину мужчины докажут, ему грозит до 20 лет лишения свободы.