В Ростовской области бомж угнал с поля трактор



Artfile.me

В Кагальницком районе Ростовской области по подозрению в угоне трактора задержан мужчина без определенного места жительства.



Примерно неделю назад местный фермер оставил в поле на ночь сельхозтехнику. Когда утром мужчина вернулся на рабочее место, её там уже не было. Трактор нашли сотрудники ГИБДД в нескольких километрах от стоянки. 22 августа по подозрению в угоне был задержан 37-летний бомж.

- Мужчина не имеет определенного места жительства, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области, - ранее он был неоднократно судим.



Сейчас задержанный находится под стражей. Сельхозтехника возвращена владельцу.