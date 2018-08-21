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В Ростовской области бомж угнал с поля трактор

В Ростовской области бомж угнал с поля трактор
Artfile.me
В Кагальницком районе Ростовской области по подозрению в угоне трактора задержан мужчина без определенного места жительства.

Примерно неделю назад местный фермер оставил в поле на ночь сельхозтехнику. Когда утром мужчина вернулся на рабочее место, её там уже не было. Трактор нашли сотрудники ГИБДД в нескольких километрах от стоянки. 22 августа по подозрению в угоне был задержан 37-летний бомж.
- Мужчина не имеет определенного места жительства, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области, - ранее он был неоднократно судим.

Сейчас задержанный находится под стражей. Сельхозтехника возвращена владельцу.

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