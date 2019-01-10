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В Ростовской области больше двух недель разыскивают молодого человека

В Ростовской области больше двух недель разыскивают молодого человека
В посёлке Зимовники Ростовской области больше двух недель разыскивают пропавшего парня. Леонид Бобнев исчез за два дня до Нового года, 29 декабря.

Он ушёл из дома и до сих пор не вернулся. Праздничную ночь его семья провела в мыслях о том, где молодой человек может находиться. Они обратились в полицию за помощью в поисках.

Леониду - 18 лет. Его рост - около 175-180 сантиметров. У него полное телосложение и светло-русые волосы.

Если вы что-то знаете о местонахождении Леонида Бобнева, сообщите, пожалуйста, по телефонам: 8-863-763-22-02 или 02.

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