В Ростовской области больше двух недель разыскивают молодого человека



В посёлке Зимовники Ростовской области больше двух недель разыскивают пропавшего парня. Леонид Бобнев исчез за два дня до Нового года, 29 декабря.



Он ушёл из дома и до сих пор не вернулся. Праздничную ночь его семья провела в мыслях о том, где молодой человек может находиться. Они обратились в полицию за помощью в поисках.



Леониду - 18 лет. Его рост - около 175-180 сантиметров. У него полное телосложение и светло-русые волосы.



Если вы что-то знаете о местонахождении Леонида Бобнева, сообщите, пожалуйста, по телефонам: 8-863-763-22-02 или 02.