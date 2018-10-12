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В Ростовской области больше двух недель ищут 32-летнего мужчину

В Ростовской области больше двух недель ищут 32-летнего мужчину
В Таганроге Ростовской области ищут 32-летнего Александра Бутенко. Мужчина перестал выходить на связь с родными 29 сентября.

Больше двух недель о местонахождении мужчины ничего не известно. Родные пропавшего обратились за помощью в полицию и к волонтерам поискового объединения.

Известно, что рост мужчины – 165 сантиметров. У Александра среднее телосложение и короткие темные волосы. В день исчезновения на мужчине были камуфляжные брюки, черная куртка и ботинки песочного цвета.

Всем, у кого есть какая-либо информация о местонахождении Александра, просьба обращаться по номерам: 8-800-700-52-52 или 112.

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