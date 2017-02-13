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В Ростовской области бизнесмена и чиновника подозревают в мошенничестве на 12,5 млн. руб.

В Ростовской области бизнесмена и чиновника подозревают в мошенничестве на 12,5 млн. руб.

В Неклиновском районе Ростовской области бизнесмена и чиновника подозревают в мошенничестве с недвижимость на 12.5 млн. руб.

В 2014 году руководитель ООО «Кооператор», занимавшейся розничной продажей продуктов, продал помещение, которое находилось в ипотеке.
- По версии следствия, генеральный директор коммерческой организации, зная о наличии обременений на нежилое помещение, запрещающих его отчуждение, в селе Покровское Неклиновского района, продал часть этого помещения, - рассказали в Следственном управлении СК РФ по Ростовской области. - В этом ему помог начальник Неклиновского отдела Управления Федераль­ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области . Замначальника росреестра незаконно снял обременения.

В результате за незаконную продажу мужчины получили 12,5 млн рублей, часть из которых была взята в кредит.

По решению Арбитражного суда сделка признана незаконной. Против бизнесмена возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», против чиновника - по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Пособничество в совершении мошенничества».

Оба подозреваемых заключены под стражу, расследование дела продолжается.

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