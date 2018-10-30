В Ростовской области без вести пропал школьник



В Таганроге разыскивают 11-летнего школьника. Мальчик пропал днем 31 октября.



Шестиклассник пропал без вести в Таганроге. О том, где находится 11-летний Мариус Негру, ничего не известно уже два дня.



Мальчик учится во вторую смену в школе № 25 на Артиллерийской улице. В день пропажи, 31 октября, он, как обычно, пошёл на занятия. Во время урока математики подросток сбежал из школы. Учительница позвонила матери Мариуса и рассказала о случившемся. Женщина сразу отправилась на поиски ребенка. Мария Негру обнаружила сына на одной из улиц города и привезла обратно в школу.

- Я должна была забрать его после уроков, в 18 часов, - рассказала мама мальчика. - Мне пришлось задержаться буквально на десять минут. За это время Мариус уже ушёл из школы. Домой он в тот день не пришёл.



По словам матери, мальчик проходил лечение в больнице для детей с проблемами развития. Ему поставили диагноз «синдром уходов и бродяжничества». Люди с таким психическим заболеванием могут без какой-либо причины уходить из дома.



После пропажи сына Мария сразу обратилась за помощью в полицию. Сейчас школьника разыскивают правоохранители.



В день исчезновения мальчик был одет в светло-бирюзовую куртку, тёмные джинсы, чёрную шапку, обут в серые кроссовки. Телосложение у него худощавое, волосы тёмные, на лице - веснушки.



Всех, кто знает что-нибудь о местонахождении Мариуса, просят сообщить по телефонам: 8-961-411-14-96 или 102.