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В Ростовской области археологи обнаружили пять древних сосудов

В Ростовской области археологи обнаружили пять древних сосудов
В Азове учёные местного музея-заповедника во время раскопок нашли пять кувшинов времён Средневековья. Сделать открытие удалось 29 ноября.

Уже долгое время специалисты работают над изучением главной улицы 14-го века, ныне - Петровского бульвара. Во время снятия земельных пластов были найдены глиняные сосуды. Из-за своей необычной формы они называются сфероконусы.

По мнению археологов, когда-то они были выброшены за ненадобностью. Возможно, в них хранились жидкости. Когда содержимое закончилось, владелец выкинул их.

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