В Ростовской области археологи обнаружили пять древних сосудов



В Азове учёные местного музея-заповедника во время раскопок нашли пять кувшинов времён Средневековья. Сделать открытие удалось 29 ноября.



Уже долгое время специалисты работают над изучением главной улицы 14-го века, ныне - Петровского бульвара. Во время снятия земельных пластов были найдены глиняные сосуды. Из-за своей необычной формы они называются сфероконусы.



По мнению археологов, когда-то они были выброшены за ненадобностью. Возможно, в них хранились жидкости. Когда содержимое закончилось, владелец выкинул их.