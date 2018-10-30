В Ростовской области археологи нашли первобытную кухню





В Ростовской области археологи нашли посуду возрастом 7 000 лет. Очередной сюрприз преподнёс раскоп на древнем поселении Ракушечный Яр. Археологический памятник находится в Усть-Донецком районе около станицы Раздорской.



Учёные изучали многослойное поселение всё лето. Работы и сейчас продолжаются, но уже не в полевом лагере, а выездами. На днях во время раскопок специалисты нашли глиняные горшки, датируемые шестым веком до нашей эры. Руководитель экспедиции Андрей Цыбрий рассказал, что ценность находки не только в её возрасте.

- Мы обнаружили на дне котлована древнее жилое сооружение. Там находилось несколько горшков, один из которых уцелел практически полностью. Ещё один сохранил вертикальное положение, а самый большой развалился. Его дно осталось неповрежденным, стенки, как лепестки, лежали вокруг. В археологии мы называем это развал, - поясняет археолог. - Дело не только в том, что керамика - очень ценный исторический источник, но и в том, что мы смогли проследить контекст. Это небольшой, но очень трогательный эпизод жизни первобытного человека.







Как правило, керамику археологи находят в хозяйственных ямах, куда выбрасывалась разбитая посуда, или при изучении древних погребений. В могилу к покойнику клали горшки и кувшины с едой. А здесь совсем иной случай – настоящая кухня первобытного человека, жившего 7 000 лет назад!

- В этих горшках варилась пища, на кухне хлопотала хозяйка. Почти все, как у современного человека. Складывается впечатление, что семья просто покинула это место и перебралась в другое, оставив здесь весь свой домашний скарб, - добавил Андрей Цыбрий.



По его словам, по форме посуды, узорам на ней, технике, в которой она выполнена, учёные могут определить систему связей между соседствовавшими племенами. Так, внешний вид керамических изделий отличался даже у племен, живших, например, на Нижнем Дону и под современным Воронежем. Когда образовывалась семья из представителей разных поселений, в жизнь привносились новые традиции, обычаи, что в первую очередь отражалось на быте.



При этом о самих племенах мало что известно, у них даже нет названия. Донской край они населяли приблизительно в шестом тысячелетии до нашей эры.



Напомним, что всё лето энтузиасты работали на территории поселения, чтобы собрать о нём как можно больше данных. Археологи нашли сотни керамических, каменных и костяных изделий, в том числе подвеску из просверленного клыка животного, топорики и костяные острия с орнаментом. Предметы датируются концом 6-го тысячелетия до нашей эры. Здесь же археологам попались несколько древних захоронений.