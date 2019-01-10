В Ростовской области 66-летнего пенсионера нашли живым



В Ростовской области нашли живым 66-летнего жителя Аксая. Виктора Сизикова искали почти месяц.



Напомним, мужчина покинул дом 20 декабря. Обеспокоенные родные обратились в полицию. Они отмечали, что у Виктора Сизикова есть проблемы со слухом и зрением. Пенсионера искали не только правоохранители, но и волонтеры.



14 января участники организации «Лиза Алерт Юг» рассказали, что Виктора Сизикова нашли живым. Известно, что его здоровью ничего не угрожает.