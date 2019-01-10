Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области 66-летнего пенсионера нашли живым

В Ростовской области 66-летнего пенсионера нашли живым
В Ростовской области нашли живым 66-летнего жителя Аксая. Виктора Сизикова искали почти месяц.

Напомним, мужчина покинул дом 20 декабря. Обеспокоенные родные обратились в полицию. Они отмечали, что у Виктора Сизикова есть проблемы со слухом и зрением. Пенсионера искали не только правоохранители, но и волонтеры.

14 января участники организации «Лиза Алерт Юг» рассказали, что Виктора Сизикова нашли живым. Известно, что его здоровью ничего не угрожает.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.