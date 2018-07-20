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В Ростовской области 13-летняя девочка ушла в школу и не вернулась

В Ростовской области 13-летняя девочка ушла в школу и не вернулась
На Дону родственники ищут 13-летнюю Ирину Хорошеву. Школьница пропала в хуторе Поцелуев Белокалитвинского района.

23 июля около 8 часов утра Ира пошла на отработку в школу. Вечером девочка не вернулась домой, и родители забили тревогу. Как выяснилось позже, в школе в этот день Ирина не появлялась вообще. Когда они не смогли вязаться с дочерью по телефону, сразу же обратились к правоохранителям за помощью.

Как сообщили в отделе МВД по Белокалитвинскому району, на вид Ире 12-14 лет, рост около 160 сантиметров, дугообразные брови, карие глаза, небольшой прямой нос, прямые темно-русые волосы ниже плеч.

23 июля девочка была одета в серую футболку с прорезями и темно-серые джинсы с прорезями на коленях. С собой школьница взяла телефон марки «Леново» в корпусе бардового цвета и черно-белую сумку с серебряными вставками.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Ирины, просьба обратиться в полицию по номерам: 102, 2-53-90, 69-318

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