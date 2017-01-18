В Ростовском зоопарке родился слоненок



В Ростовском зоопарке в семье слонов - пополнение. 18 января на свет появилась 130-килограмовая девочка. Имя слоненку пока не выбрали.



Родители новорожденной появились в ростовском зоопарке в сентябре 2009 года. В донскую столицу они приехали из Германии. Маму слоненка зовут Синта, папу – Юма, обоим родителям сейчас по 11 лет. У Синты уже есть ребенок – девочка по имени Ситара, которой недавно исполнилось 6 лет. Ситара – первый слоненок, рожденный в Ростовском зоопарке.

- Роды прошли успешно, мама и новорожденная чувствуют себя хорошо. Сейчас они находятся вместе, Синта кормит дочку молоком, - рассказали в администрации ростовского зоопарка. - Ежедневный вес, который будет набирать слоненок – около 1 кг. За год она должна поправиться на порядка 450 кг.



Также в зоопарке пояснили, что минимум 2 года малышка будет находиться рядом с матерью.



Теперь в Ростовском зоопарке четыре азиатских слона: Юма, Синта, Ситара и новорожденная малышка. Слоновник же рассчитан на содержание четырех взрослых животных и трех малышей – так что места хватает всем.