  • USD 59.18
  • EUR 63.23
  • Погода в г. +2
Новости

Общество

0

В Ростовском зоопарке родился слоненок

В Ростовском зоопарке родился слоненок
В Ростовском зоопарке в семье слонов - пополнение. 18 января на свет появилась 130-килограмовая девочка. Имя слоненку пока не выбрали.

Родители новорожденной появились в ростовском зоопарке в сентябре 2009 года. В донскую столицу они приехали из Германии. Маму слоненка зовут Синта, папу – Юма, обоим родителям сейчас по 11 лет. У Синты уже есть ребенок – девочка по имени Ситара, которой недавно исполнилось 6 лет. Ситара – первый слоненок, рожденный в Ростовском зоопарке.
- Роды прошли успешно, мама и новорожденная чувствуют себя хорошо. Сейчас они находятся вместе, Синта кормит дочку молоком, - рассказали в администрации ростовского зоопарка. - Ежедневный вес, который будет набирать слоненок – около 1 кг. За год она должна поправиться на порядка 450 кг.

Также в зоопарке пояснили, что минимум 2 года малышка будет находиться рядом с матерью.

Теперь в Ростовском зоопарке четыре азиатских слона: Юма, Синта, Ситара и новорожденная малышка. Слоновник же рассчитан на содержание четырех взрослых животных и трех малышей – так что места хватает всем.

Еще по теме:

оставить комментарий

Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!