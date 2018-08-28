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В Ростовском зоопарке родился самец гуанако из рода лам

В Ростовском зоопарке родился самец гуанако из рода лам
В Ростовском зоопарке очередное пополнение. В августе здесь родился малыш гуанако.

У молодой самки Эрны – первой гуанако, родившейся в ростовском зоопарке в 2015 году, это первый приплод. А папа, самец Принц, прибывший в донскую столицы в 2007 году из Калининграда, уже не раз становился родителем.

Беременность у лам длится девять месяцев. На свет появляется только один детеныш. Малыша мать выкармливает молоком в течение четырех месяцев. Но уже сейчас детеныш, повторяя за сородичами, пробует растительную пищу.

Взрослые гуанако питаются травой, листьями, веточками деревьев и кустарников.

Увидеть все семейство гуанако можно уже сейчас.

Родившегося малыша, по традиции этого года, назвали на первую букву алфавита - Анчар.

Добавим, что гуанако – это млекопитающее рода лам семейства верблюдовых. Является предком одомашненной ламы.

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