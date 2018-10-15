В Ростовском зоопарке родился львёнок





В зоопарке Ростова родился царь зверей. Лев Цезарь и львица Олесия впервые стали родителями.



Пару весной этого года сформировали зоологи, а уже осенью у них появился детёныш. Первый месяц малыш содержался с мамой в отдельном вольере. Мама-львица кормила его молоком. Однако у молодой львицы закончилось молоко, и зоологи перевели детёныша на искусственное вскармливание.

- Специалисты зоопарка кормят его из бутылочки каждые три часа, ночью делая перерыв на шесть часов, - рассказали в Ростовском зоопарке. - К полутора месяцам начнут давать прикорм в виде мяса.



Родители Аракса, так назвали львёнка, содержатся раздельно. Снова они встретятся только весной. А пока они общаются на расстоянии, подавая голоса.



Отметим, что львята рождаются слепыми и очень маленькими. В среднем их вес достигает всего одного килограмма. Спустя 3-5 дней они начинают видеть, а через пару недель - самостоятельно ходить. Грива у львёнка начинает появляться в возрасте около года.



Добавим, что Ростовский зоопарк одним из первых в условиях неволи в 70-х годах прошлого столетия создал семейную стаю львов. У самца по кличке Дружок и самки Сильвы родились 25 львят. В 80-х годах, когда в Африке погибло большое количество львов, донской зоопарк помог пополнить фауну Африки, отправив восемь львов.