Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовском зоопарке родился крошка-сурикат

В Ростовском зоопарке родился крошка-сурикат
Зоопарк Ростова-на-Дону поделился радостной новостью: в колонии сурикатов родился малыш.

Детёныш весит всего 30 граммов. Первое время он абсолютно беспомощен, поэтому не отходит от матери и не покидает нору. Через месяц после рождения он уже передвигается самостоятельно и даже общается с сородичами.

У крохи есть мама Глория и папа Глеб. Кроме этого, его семья состоит из восьми братьев и сестёр, рождённых в этом году. Пол новорождённого зоологи определят позже. Сейчас зверька нельзя тревожить, поэтому специалисты только наблюдают на ним.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.