В Ростовском зоопарке родился крошка-сурикат



Зоопарк Ростова-на-Дону поделился радостной новостью: в колонии сурикатов родился малыш.



Детёныш весит всего 30 граммов. Первое время он абсолютно беспомощен, поэтому не отходит от матери и не покидает нору. Через месяц после рождения он уже передвигается самостоятельно и даже общается с сородичами.



У крохи есть мама Глория и папа Глеб. Кроме этого, его семья состоит из восьми братьев и сестёр, рождённых в этом году. Пол новорождённого зоологи определят позже. Сейчас зверька нельзя тревожить, поэтому специалисты только наблюдают на ним.