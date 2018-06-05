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В Ростовском зоопарке родились шесть муфлонов

В Ростовском зоопарке родились шесть муфлонов

Очередное пополнение произошло в Ростовском зоопарке. За месяц на свет появились шесть малышей-муфлонов.

У шести самок родились четыре мальчика и две девочки. Уже сегодня их можно увидеть в экспозиции.
Как рассказали в Ростовском зоопарке, в этом году всех родившихся животных называют на первую букву алфавита. Малыши получили имена: Айза, Ария, Адам, Аякс, Арго и Алмаз.

Семерых муфлонов, родившихся в прошлом году, недавно перевели в вольер к жирафу Елизаре. Так, в зоопарке стало на одну смешанную экспозицию больше. Сейчас вместе дружно соседствуют лемуры и черепахи, оливковые агути и попугаи, а на озере – пеликаны и черные лебеди.

Добавим, что муфлон – это жвачное парнокопытное животное рода баранов, которое является ближайшим родственником домашней овцы. Муфлоны живут в гористой местности. Самки и ягнята образуют вместе стадо до 100 особей, в то время как самцы являются одиночками и присоединяются к стаду только во время гона.

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