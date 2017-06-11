В Ростовском зоопарке родились два птенца баклана





В Ростовском зоопарке в семействе бакланов пополнение. На свет появились два птенца.



Сейчас в зоопарке содержатся четыре взрослые и две молодые особи, принадлежащие к виду большой баклан. Это рыбоядная птица, но в её рацион также входят моллюски, ракообразные, земноводные.



Считается, что эти птицы моногамны, однажды, создав пару, они живут со своей избранницей или избранником на протяжении всей жизни.



Бакланы - морские птицы. Они строят гнезда из веток, травы, водорослей на деревьях, скалах и на ровной поверхности. Грубый и низкий голос этих пернатых напоминает карканье. Баклан довольно молчаливая птица, но у гнёзд, особенно во время кормления, они обычно шумливы и крикливы.



Всего в природе существует более 30 подвидов рода бакланов.