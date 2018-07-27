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В Ростовском зоопарке родились два попугая аро

В Ростовском зоопарке родились два попугая аро
В отделе орнитологии Ростовского-на-Дону зоопарка родилось два птенца ара. Попугаи ара - самец Саша и самка Абраша - стали родителями. Об этом рассказали в пресс-службе зоосада.

Малышей кормят сами родители. На данный момент детеныши почти все время проводят в домике. Попугаи-родители всячески опекают и оберегают птенцов, при чем даже от зоологов.

Рацион Саши и Абраши составляют фрукты, овощи, орехи, творог, разные зерновые и злаковые культуры. Работники зоопарка уверяют, что уже осенью птенцы подрастут и смогут тоже вылетать в уличный вольер.

Но уже сейчас ростовчане могут увидеть счастливое семейство. Их вольер находится рядом со зданием террариума, куда птицы частенько вылетают на прогулку.

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