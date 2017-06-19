В Ростовском зоопарке появился на свет детеныш носухи





В Ростовском зоопарке появился на свет детеныш носухи.

Пока пол детёныша определить не удалось, так как малыш не отходит от мамы Маргариты. Специалисты смогут сделать это через несколько месяцев.

- Питается новорожденный материнским молоком, но уже пробует твердую пищу, - рассказали в пресс-службе Ростовского зоопарка. - Зоологи отмечают, что Маргарита - очень хорошая мама. Она с большой любовью заботится о малыше.



Посетители смогут увидеть нового обитателя зоопарка, как и остальных животных, ежедневно с 8 до 20 часов.