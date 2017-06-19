Авторизация

Регистрация
  • USD 60.00
  • EUR 66.80
Новости

Общество

0

В Ростовском зоопарке появился на свет детеныш носухи

В Ростовском зоопарке появился на свет детеныш носухи

В Ростовском зоопарке появился на свет детеныш носухи.
Пока пол детёныша определить не удалось, так как малыш не отходит от мамы Маргариты. Специалисты смогут сделать это через несколько месяцев.
- Питается новорожденный материнским молоком, но уже пробует твердую пищу, - рассказали в пресс-службе Ростовского зоопарка. - Зоологи отмечают, что Маргарита - очень хорошая мама. Она с большой любовью заботится о малыше.

Посетители смогут увидеть нового обитателя зоопарка, как и остальных животных, ежедневно с 8 до 20 часов.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.