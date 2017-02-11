В Ростовском зоопарке появились скунсы, которые не пахнут





В Ростове поселилась пара скунсов. В донскую столицу они переехали из зоопарка «Лимпопо», расположенного в Нижнем Новгороде.



В ростовском зоопарке эти зверьки будут представлены впервые. Здесь для них обустроили уютный домик. Скунсы уже прошли период карантина и вскоре будут радовать посетителей зоопарка.

- Нашим зверькам около года. Наблюдать за ними очень интересно: чтобы совершить шаг, они сначала выгибают спину, хвост отводят в сторону и делают маленький прыжок, то есть движение осуществляется вприпрыжку, - рассказали в ростовском зоопарке.



В зоопарке также отметили, что бояться специфического запаха этих животных больше не нужно. У новых жильцов ростовского зоопарка удалены пахучие железы.



Открытие новой всесезонной экспозиции «Экзотариум» состоится 14 февраля в 11 часов. В галерее также впервые будут представлены агути, мара и другие необычные животные.



