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В Ростовском зоопарке появились скунсы, которые не пахнут

В Ростовском зоопарке появились скунсы, которые не пахнут

В Ростове поселилась пара скунсов. В донскую столицу они переехали из зоопарка «Лимпопо», расположенного в Нижнем Новгороде.

В ростовском зоопарке эти зверьки будут представлены впервые. Здесь для них обустроили уютный домик. Скунсы уже прошли период карантина и вскоре будут радовать посетителей зоопарка.
- Нашим зверькам около года. Наблюдать за ними очень интересно: чтобы совершить шаг, они сначала выгибают спину, хвост отводят в сторону и делают маленький прыжок, то есть движение осуществляется вприпрыжку, - рассказали в ростовском зоопарке.

В зоопарке также отметили, что бояться специфического запаха этих животных больше не нужно. У новых жильцов ростовского зоопарка удалены пахучие железы.

Открытие новой всесезонной экспозиции «Экзотариум» состоится 14 февраля в 11 часов. В галерее также впервые будут представлены агути, мара и другие необычные животные.
В Ростовском зоопарке появились скунсы, которые не пахнут

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