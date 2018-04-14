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В Ростовском заповеднике зацвели краснокнижные тюльпаны

В Ростовском заповеднике зацвели краснокнижные тюльпаны
В Ростовском заповеднике произошло долгожданное событие. Природа, наконец, просыпается от зимней спячки.

Подтверждением тому стали первые распустившиеся цветы в донском заповеднике, расположенном на территории Орловского и Ремонтненского районов Ростовской области.

По словам сотрудников, в последние дни телефоны не умолкают от звонков с вопросами: «Когда же в этом году произойдет это чудо? Когда зацветут тюльпаны?».
- Мы обещали сообщить, когда появится первый цветок. Это чудо произошло. Неделя теплых деньков сделала свое дело – зацвели двуцветковые тюльпаны, начали распускаться тюльпаны Биберштейна, - рассказали в заповеднике. - Наши научные сотрудники зафиксировали и первый цветущий тюльпан Шренка 14 апреля, о чем и сообщаем всем любителям и ценителям этой красоты.

Добавим, что тюльпан Шренка занесён в Красную книгу России. Сбор этих цветов и выкапывание их луковиц категорически запрещены. Растение считается одним из родоначальников первых культурных сортов.

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