В Ростовском заповеднике зацвели краснокнижные тюльпаны



В Ростовском заповеднике произошло долгожданное событие. Природа, наконец, просыпается от зимней спячки.



Подтверждением тому стали первые распустившиеся цветы в донском заповеднике, расположенном на территории Орловского и Ремонтненского районов Ростовской области.



По словам сотрудников, в последние дни телефоны не умолкают от звонков с вопросами: «Когда же в этом году произойдет это чудо? Когда зацветут тюльпаны?».

- Мы обещали сообщить, когда появится первый цветок. Это чудо произошло. Неделя теплых деньков сделала свое дело – зацвели двуцветковые тюльпаны, начали распускаться тюльпаны Биберштейна, - рассказали в заповеднике. - Наши научные сотрудники зафиксировали и первый цветущий тюльпан Шренка 14 апреля, о чем и сообщаем всем любителям и ценителям этой красоты.



Добавим, что тюльпан Шренка занесён в Красную книгу России. Сбор этих цветов и выкапывание их луковиц категорически запрещены. Растение считается одним из родоначальников первых культурных сортов.