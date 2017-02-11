Авторизация

Регистрация
  • USD 58.85
  • EUR 62.68
  • Погода в г. +2
Новости

Общество

0

В ростовском детсаду снят карантин по туберкулёзу

В ростовском детсаду снят карантин по туберкулёзу

В детском саду Ростова № 95, расположенном в Пролетарском районе Ростова, снят карантин по туберкулёзу.

С 10 февраля дошкольное учреждение, расположенное на улице 24-я Линия, работает в штатном режиме. Об этом сообщили в Управлении здравоохранения Ростова.
- Все специализированные мероприятия в детсаду № 95 проведены, - отметили в ведомстве. - Сейчас ситуация находится под контролем регионального Росптребнадзора.

Напомним, у воспитателя детсада был обнаружен туберкулез. Детям, посещавшим дошкольное учреждение, теперь предстоит на протяжении года наблюдаться у врачей. Пока ни у детей, ни у других работников детского сада не были выявлены симптомы заболевания. Однако родители забили тревогу и просят организовать проверку в учреждении.

Кроме того, ростовчане, чьи дети посещали это учреждение, жалуются на невкусную еду, отмечая что дети периодически попадают в больницу с расстройствами желудка.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!