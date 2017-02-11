В ростовском детсаду снят карантин по туберкулёзу





В детском саду Ростова № 95, расположенном в Пролетарском районе Ростова, снят карантин по туберкулёзу.



С 10 февраля дошкольное учреждение, расположенное на улице 24-я Линия, работает в штатном режиме. Об этом сообщили в Управлении здравоохранения Ростова.

- Все специализированные мероприятия в детсаду № 95 проведены, - отметили в ведомстве. - Сейчас ситуация находится под контролем регионального Росптребнадзора.



Напомним, у воспитателя детсада был обнаружен туберкулез. Детям, посещавшим дошкольное учреждение, теперь предстоит на протяжении года наблюдаться у врачей. Пока ни у детей, ни у других работников детского сада не были выявлены симптомы заболевания. Однако родители забили тревогу и просят организовать проверку в учреждении.



Кроме того, ростовчане, чьи дети посещали это учреждение, жалуются на невкусную еду, отмечая что дети периодически попадают в больницу с расстройствами желудка.