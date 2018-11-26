В ростовском аэропорту женщина пыталась пронести через таможню более 32 тысяч долларов в дамской сумочке





В аэропорту Платов сотрудники таможни задержали женщину с крупной суммой незадекларированных денег. В отношении 59-летней пассажирки возбуждено уголовное дело.



Нарушительница прибыла рейсом Ростов-на-Дону - Стамбул. Таможенный контроль она проходила по «зеленому коридору». Во время проверки в её дамской сумочке было обнаружено 32 100 долларов, это больше двух миллионов рублей. О том, что у нее в наличии такая сумма денег, женщина таможенные органы не уведомляла.

- В соответствии с действующим законодательством при единовременном ввозе наличных денежных средств на общую сумму, превышающую 10 тысяч долларов США, данные средства подлежат таможенному декларированию в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму перемещаемых наличных, - пояснили в пресс-службе Ростовской таможни.



В данном случае сумма незаконно перемещенных наличных, за вычетом разрешенной к вывозу без декларирования, составила 22 100 долларов США.



В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда наличных денежных средств».



