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В ростовском аэропорту женщина пыталась пронести через таможню более 32 тысяч долларов в дамской сумочке

В ростовском аэропорту женщина пыталась пронести через таможню более 32 тысяч долларов в дамской сумочке

В аэропорту Платов сотрудники таможни задержали женщину с крупной суммой незадекларированных денег. В отношении 59-летней пассажирки возбуждено уголовное дело.

Нарушительница прибыла рейсом Ростов-на-Дону - Стамбул. Таможенный контроль она проходила по «зеленому коридору». Во время проверки в её дамской сумочке было обнаружено 32 100 долларов, это больше двух миллионов рублей. О том, что у нее в наличии такая сумма денег, женщина таможенные органы не уведомляла.
- В соответствии с действующим законодательством при единовременном ввозе наличных денежных средств на общую сумму, превышающую 10 тысяч долларов США, данные средства подлежат таможенному декларированию в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму перемещаемых наличных, - пояснили в пресс-службе Ростовской таможни.

В данном случае сумма незаконно перемещенных наличных, за вычетом разрешенной к вывозу без декларирования, составила 22 100 долларов США.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда наличных денежных средств».

В ростовском аэропорту женщина пыталась пронести через таможню более 32 тысяч долларов в дамской сумочке

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