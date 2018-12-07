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В ростовском аэропорту Платов задерживаются несколько рейсов из-за метеоусловий

В ростовском аэропорту Платов задерживаются несколько рейсов из-за метеоусловий
Фото: Take-off.ru
Несколько рейсов задерживаются в ростовском аэропорту Платов. Причиной стали метеоусловия.

Отстают от расписания два рейса из Москвы, которые должны были приземлиться в Ростове в 9:35. Их прибытие ожидается в 12:15. Задерживается ещё один рейс из Ставрополя. На онлайн-табло указана причина: «подготовка рейса».

Регистрация на рейсы, вылетающие из Платова, идёт в штатном режиме.

Добавим, что сегодня, 11 декабря, в Ростове - туман. Днём ожидается небольшой дождь, а температура поднимется до +6 градусов.

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