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В ростовское СИЗО из Ставрополья отправили телефон в сале

В ростовское СИЗО из Ставрополья отправили телефон в сале
Посылка с «секретом» пришла в СИЗО-5 Ростова на улице Тоннельной 20 сентября.

Во время досмотра свёртка, отправленного из Ставропольского края, сотрудники изолятора обнаружили упаковку с салом. Внутри продукта находились телефон, зарядное устройство и sim-карта.
- Передача предназначалась обвиняемым в получении взятки, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН Ростовской области. - По данному факту проводится проверка.

Результаты будут направлены в мировой суд Октябрьского района Ростова.

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