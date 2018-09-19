В ростовское СИЗО из Ставрополья отправили телефон в сале
Посылка с «секретом» пришла в СИЗО-5 Ростова на улице Тоннельной 20 сентября.
Во время досмотра свёртка, отправленного из Ставропольского края, сотрудники изолятора обнаружили упаковку с салом. Внутри продукта находились телефон, зарядное устройство и sim-карта.
- Передача предназначалась обвиняемым в получении взятки, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН Ростовской области. - По данному факту проводится проверка.
Результаты будут направлены в мировой суд Октябрьского района Ростова.