В Ростовский зоопарк переехали альпака и гуанако



В Ростовский зоопарк переехали альпака и гуанако. Животных перевезли в конце сентября из зоосадов Нижнего Новгорода и Липецка. Об этом рассказали в пресс-службе Ростовского зоопарка.



Полугодовалая альпака переехала из Нижегородского зоосада. Малышку поселили в загон на центральной аллее. В рацион самки входят сено, отруби, ячмень, овсо, яблоки и морковь.



Гуанако по имени Лорд привезли из Липецкого зоопарка. Там парнокопытное родилось в феврале 2018 года. Сотрудники ростовского зоосада рассчитывают, что животное «разбавит кровь» стада гуанако. Весной Лорда планируют перевести к сородичам, а пока он живет в вольере на центральной аллее. Самец питается сеном люцерны, различными злаковыми культурами и овощами.



Отметим, в начале сентября у лам в Ростовском зоопарке появилось потомство. Малышка Ариэль родилась у самки Леи и самца Обуха. Детеныша лам назвали по правилам зоосада этого года — на первую букву алфавита.



Напомним, увидеть животных в Ростовском зоопарке можно ежедневно с 8.00 до 18.00. Кассы работают до 17.00.