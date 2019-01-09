В Ростовский зоопарк для создания семьи привезли самца альпаки



Новый питомец появился в Ростовском зоопарке. Самца альпаки привезли в донскую столицу для создания семьи.



Зоологи планируют создать пару с самкой альпаки Альмой, которая живёт здесь с конца сентября 2018 года.

- Животные - ровесники, оба 2018 года рождения и схожего окраса, - рассказали в зоопарке. - Сейчас альпаки содержатся в разных вольерах, это связано с тем, что самцу необходимо адаптироваться к новому месту.



Несмотря на раздельное проживание, животные уже успели познакомиться. Они активно общаются через ограждение. Объединить пару специалисты планируют уже в конце этого месяца.



Напомним, что самка Альма переехала в Ростов из Нижегородского зоопарка «Лимпопо». Этот интересный вид не содержался в донском зоопарке с 1995 года.



Добавим, что альпака - это домашнее парнокопытное животное, которое разводят в высокогорном поясе Южной Америки. Их выращивают для стрижки шерсти, из которой делают тёплые и мягкие одеяла, пледы, одежду. У них мягкое и длинное руно, длина которого по бокам достигает 15–20 сантиметров. Из меха создают предметы для дома.



Рост взрослого парнокопытного не превышает одного метра, их масса - около 70 килограммов. Альпаки обитают в Андах на высоте 3 500–5 000 метров.