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В Ростовский зоопарк для создания семьи привезли самца альпаки

В Ростовский зоопарк для создания семьи привезли самца альпаки
Новый питомец появился в Ростовском зоопарке. Самца альпаки привезли в донскую столицу для создания семьи.

Зоологи планируют создать пару с самкой альпаки Альмой, которая живёт здесь с конца сентября 2018 года.
- Животные - ровесники, оба 2018 года рождения и схожего окраса, - рассказали в зоопарке. - Сейчас альпаки содержатся в разных вольерах, это связано с тем, что самцу необходимо адаптироваться к новому месту.

Несмотря на раздельное проживание, животные уже успели познакомиться. Они активно общаются через ограждение. Объединить пару специалисты планируют уже в конце этого месяца.

Напомним, что самка Альма переехала в Ростов из Нижегородского зоопарка «Лимпопо». Этот интересный вид не содержался в донском зоопарке с 1995 года.

Добавим, что альпака - это домашнее парнокопытное животное, которое разводят в высокогорном поясе Южной Америки. Их выращивают для стрижки шерсти, из которой делают тёплые и мягкие одеяла, пледы, одежду. У них мягкое и длинное руно, длина которого по бокам достигает 15–20 сантиметров. Из меха создают предметы для дома.

Рост взрослого парнокопытного не превышает одного метра, их масса - около 70 килограммов. Альпаки обитают в Андах на высоте 3 500–5 000 метров.

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