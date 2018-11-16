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В ростовский автоцентр приехал кот в моторе: видео

В ростовский автоцентр приехал кот в моторе: видео
В один из сервисных центров Ростова приехал автомобиль, в моторе которого сидел кот. Безбилетного пассажира нашли 17 ноября сотрудники СТО на улице Вавилова.

В субботу автовладелец приехал, чтобы сдать машину в ремонт. Поместив авто на подъёмник, работники услышали мяуканье, - рассказали в центре.

Оказалось, что в моторе сидела кошка. Животное, скорее всего, решило погреться в холодную ноябрьскую ночь и пробралось внутрь машины. Затем оно не смогло оттуда выбраться. Хозяин авто не заметил зверька и отвез машину в сервисный центр из-за поломки. Там бедного четвероногого благополучно спасли и даже накормили.

Сотрудники сейчас ищут хозяина кошки. По их словам, она похожа на домашнюю и сильно напугана. Все-таки стресс пережила.

Коту повезло, что водитель не отправился в дальнюю поездку. Иначе зверь мог бы сильно пострадать.

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