В ростовский автоцентр приехал кот в моторе: видео



В один из сервисных центров Ростова приехал автомобиль, в моторе которого сидел кот. Безбилетного пассажира нашли 17 ноября сотрудники СТО на улице Вавилова.



В субботу автовладелец приехал, чтобы сдать машину в ремонт. Поместив авто на подъёмник, работники услышали мяуканье, - рассказали в центре.



Оказалось, что в моторе сидела кошка. Животное, скорее всего, решило погреться в холодную ноябрьскую ночь и пробралось внутрь машины. Затем оно не смогло оттуда выбраться. Хозяин авто не заметил зверька и отвез машину в сервисный центр из-за поломки. Там бедного четвероногого благополучно спасли и даже накормили.



Сотрудники сейчас ищут хозяина кошки. По их словам, она похожа на домашнюю и сильно напугана. Все-таки стресс пережила.



Коту повезло, что водитель не отправился в дальнюю поездку. Иначе зверь мог бы сильно пострадать.



