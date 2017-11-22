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В ростовских автобусах проходят обкатку новые валидаторы без чека

В ростовских автобусах проходят обкатку новые валидаторы без чека
В автобусах Ростова проходят проверочную обкатку новые валидаторы. В общественном транспорте уже в течение месяца идет монтаж оборудования для безналичной оплаты проезда.

Новые зелёные устройства появились в автобусах, троллейбусах и трамваях. Большинство из них уже подключены к питанию и проходят проверку.

Как сообщает «Ростовский городской транспорт» со ссылкой на «Агентство развития платежных систем», до окончательного монтажа новых безчековых валидаторов оплатить проезд можно через сине-желтые аппараты, поскольку проект развития платежной системы предусматривает модернизацию системы без остановки ее работы.

В дальнейшем старые валидаторы уступят место новым, которые будут принимать к оплате не только транспортные, но и банковские карты. В ближайшем будущем с помощью новых зеленых валидаторов, также появится возможность оплатить проезд через смартфон.

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