В ростовский аэропорт Платов задерживается прибытие двух рейсов



Фото: Nevworker.ru

17 января прибытие двух рейсов в аэропорт Платов задерживается. Из-за тумана до сих пор в Ростове не приземлились самолёты из Москвы (DP 103) и Санкт-Петербурга (SU 6369).



Согласно информации онлайн-табло аэропорта, Airbus A319 из Северной столицы должен прибыть в Ростов в 12:47. Из Москвы Boeing 737 по графику прибывает в 12:30. Однако из-за метеоусловий самолёты прилетят позже указанного времени.



Задержка связана с сильным туманом, который окутал Ростов утром 17 января. Видимость на дорогах составляла 400-800 метров, временами - до 100 метров.