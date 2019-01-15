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В ростовский аэропорт Платов задерживается прибытие двух рейсов

В ростовский аэропорт Платов задерживается прибытие двух рейсов
Фото: Nevworker.ru
17 января прибытие двух рейсов в аэропорт Платов задерживается. Из-за тумана до сих пор в Ростове не приземлились самолёты из Москвы (DP 103) и Санкт-Петербурга (SU 6369).

Согласно информации онлайн-табло аэропорта, Airbus A319 из Северной столицы должен прибыть в Ростов в 12:47. Из Москвы Boeing 737 по графику прибывает в 12:30. Однако из-за метеоусловий самолёты прилетят позже указанного времени.

Задержка связана с сильным туманом, который окутал Ростов утром 17 января. Видимость на дорогах составляла 400-800 метров, временами - до 100 метров.

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