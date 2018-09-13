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В ростовских автобусах проводят бесплатные экскурсии

В ростовских автобусах проводят бесплатные экскурсии
В ростовских автобусах проводят бесплатные экскурсии в честь Дня города. Акция будет длиться до 16 часов 15 сентября. Об этом рассказали в группе «Ростовский городской транспорт».

В автобусах № 3 (Главный ж/д вокзал – Лесничество) и № 7 (Главный ж/д вокзал – аэропорт) с надписью «Экскурсионный» на лобовом стекле горожанам рассказывают удивительные факты о Ростове. Кроме того, экскурсоводы проводят увлекательные лекции об истории донской столицы.

Отметим, что любой желающий может присоединиться к экскурсии на любом остановочном комплексе маршрута.

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