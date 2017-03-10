В Ростове живодёры жестоко поиздевались над кошкой: избили животное и залили лапу монтажной пеной





В Ростове живодёры крепко поиздевались над кошкой. Они сначала жестоко избили несчастное животное, а потом залили лапку монтажной пеной.



Неизвестно сколько бы длились мучения бедной кошечки, если бы её не спасли неравнодушные люди. Информацию об умирающем животном разместила в соцсети подписчица сообщества «Я с тобой». На сообщение откликнулась ростовчанка Ольга Писклова. Девушка приехала по указанному адресу, забрала пушистую и отвезла её в ветклинику.



Когда специалисты осмотрели хвостатого пациента, они пришли в ужас: от полученных ударов у кошки вылезла огромная грыжа и сломался клык. Но нелюдям и этого показалось мало – они залили лапу строительной пеной. Каким-то образом животное смогло выбраться из ловушки, но химическое вещество разъело лапу, пишет DonDay.ru.



По словам Ольги, в таком состоянии кошка пробыла не один месяц. Трудно представить, какие муки её пришлось пережить. Сейчас ветеринары борются с кошачьим герпесом и лечат лапу, позже ей предстоит сразу две операции - стерилизация и вправка грыжи.



На лечение и реабилитацию потребуется, как минимум, 15 тыс. руб. Одной Ольге будет тяжело собрать такую сумму. Но она уверяет, что не бросит свою пушистую подопечную, пока та не будет полностью здорова.



Помочь несчастному животному можно, перечислив деньги на карту Ольги: 4817 7600 8473 4866 (Сбербанк).



