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В Ростове жители центральной улицы стали жертвами коммунальщиков

В Ростове жители центральной улицы стали жертвами коммунальщиков
В Ростове жители центральной улицы стали жертвами коммунальщиков. Люди, живущие на улице Станиславского, вот уже несколько месяцев ждут окончания ремонта.

Как рассказала Ольга Лаврова, жительница улицы, на промежутке от Державинского до Крепостного дорогу перекапывали вот уже пять раз. Изначально на дороге меняли столбы, после коммунальщики приступили к замене труб, теперь вот занимаются канализацией. При этом жители не могут даже пройти по дороге без проблем.

- Мамочки с колясками проехать не могут, машины оставляют на соседней улице, - возмущается ростовчанка. - Мы уже смирились с ямами, но когда сначала улицу залило водой, а потом и дождь пошел, стало вообще невыносимо. Хоть бы дорожки сделали.

При этом сами рабочие не знают, когда ремонт закончится. В водоканале на этот вопрос тоже не отвечают.

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