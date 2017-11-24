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В Ростове завершают монтаж главной городской ёлки

В Ростове завершают монтаж главной городской ёлки

В Ростове завершают монтаж главной городской ёлки.

Зелённую красавицу, высотой 20 метров, установили у входа в парк им. М. Горького. Диаметр дерева составляет шесть метров. Ёлку уже оформили двумя слоями украшений, в ближайшее время будет завершён монтаж последнего третьего уровня. Элементы оформления завершающего уровня в этом году будут новыми, сообщили в администрации города.

Напомним, каркас главной городской ёлки был закуплен пять лет назад. Искусственное дерево состоит из 24 стальных ярусов, на которые укрепляется хвоя.

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