В Ростове завершают монтаж главной городской ёлки





В Ростове завершают монтаж главной городской ёлки.



Зелённую красавицу, высотой 20 метров, установили у входа в парк им. М. Горького. Диаметр дерева составляет шесть метров. Ёлку уже оформили двумя слоями украшений, в ближайшее время будет завершён монтаж последнего третьего уровня. Элементы оформления завершающего уровня в этом году будут новыми, сообщили в администрации города.



Напомним, каркас главной городской ёлки был закуплен пять лет назад. Искусственное дерево состоит из 24 стальных ярусов, на которые укрепляется хвоя.

