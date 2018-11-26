В Ростове завели дело на подростка, сообщившего о заминировании колледжа



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В Ростове установили личность и задержали подростка, сообщившего о ложном заминировании колледжа.



21 ноября в соцсети появилось сообщение о том, что в Ростовском колледже информатизации и управления, расположенном на проспекте Коммунистическом, произойдёт взрыв. На место прибыли полицейские и представители оперативных служб. Учащихся и работников учебного заведения эвакуировали, а здание оцепили.



Специалисты исследовали помещения, но никаких взрывоопасных предметов или веществ обнаружено не было. Автор сообщения был установлен в тот же день. Им оказался 17-летний подросток.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.



Молодой человек пояснил, что опубликовал сообщение об угрозе взрыва в соцсети ради шутки. Однако теперь его ждёт совсем не смешное наказание. По данной статье шутник может угодить в тюрьму на пять лет.