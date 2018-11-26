Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове завели дело на подростка, сообщившего о заминировании колледжа

В Ростове завели дело на подростка, сообщившего о заминировании колледжа
Фото: Inlytkarino.ru

В Ростове установили личность и задержали подростка, сообщившего о ложном заминировании колледжа.

21 ноября в соцсети появилось сообщение о том, что в Ростовском колледже информатизации и управления, расположенном на проспекте Коммунистическом, произойдёт взрыв. На место прибыли полицейские и представители оперативных служб. Учащихся и работников учебного заведения эвакуировали, а здание оцепили.

Специалисты исследовали помещения, но никаких взрывоопасных предметов или веществ обнаружено не было. Автор сообщения был установлен в тот же день. Им оказался 17-летний подросток.
- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.

Молодой человек пояснил, что опубликовал сообщение об угрозе взрыва в соцсети ради шутки. Однако теперь его ждёт совсем не смешное наказание. По данной статье шутник может угодить в тюрьму на пять лет.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.