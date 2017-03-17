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В Ростове затопило несколько улиц: видео

В Ростове затопило несколько улиц: видео

В Ростове затопило несколько улиц. Потоп произошел 18 марта в центре города, а также в Советском районе. Очевидцы сфотографировали и записали на видео бурлящие потоки воды, пройти и проехать через которые практически невозможно.

В центре подтопило проспект Семашко. Пешеходы жалуются на то, что автомобили, стараясь быстрее проехать затопленную улицу, обрызгивают прохожих водой из лужи. Кстати говоря, этот участок совсем недавно отремонтировали, выложили новый тротуар и дорогу.
«Улицу облагородили, а о нормальной ливневке не побеспокоились»,- сетуют жители города.

В Советском районе потоп случился за проспектом Малиновского, недалеко от Западного карьера. Очевидцы отмечают, что из-за небольшого дождя, который шел вчера, такого возникнуть не могло, и, скорее всего, в этом виноват сброс канализационно-насосной станции. К тому же, на улице стоит ужасный запах канализации.

Ранее, 24 февраля, из-за весенних паводков в Ростовской области затопило деревню.






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