В Ростове затопило несколько улиц: видео





В Ростове затопило несколько улиц. Потоп произошел 18 марта в центре города, а также в Советском районе. Очевидцы сфотографировали и записали на видео бурлящие потоки воды, пройти и проехать через которые практически невозможно.



В центре подтопило проспект Семашко. Пешеходы жалуются на то, что автомобили, стараясь быстрее проехать затопленную улицу, обрызгивают прохожих водой из лужи. Кстати говоря, этот участок совсем недавно отремонтировали, выложили новый тротуар и дорогу.

«Улицу облагородили, а о нормальной ливневке не побеспокоились»,- сетуют жители города.



В Советском районе потоп случился за проспектом Малиновского, недалеко от Западного карьера. Очевидцы отмечают, что из-за небольшого дождя, который шел вчера, такого возникнуть не могло, и, скорее всего, в этом виноват сброс канализационно-насосной станции. К тому же, на улице стоит ужасный запах канализации.



Ранее, 24 февраля, из-за весенних паводков в Ростовской области затопило деревню.













