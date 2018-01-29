В Ростове запустят новый маршрут в микрорайон «Суворовский»





В Ростове запустят новый маршрут в микрорайон «Суворовский». Маршрут соединит жилой район и Сельмаш. Об этом сообщает «Ростовский городской транспорт».



Автобусный маршрут № 81 заработает с августа. На линию выйдут 10 единиц автобусов малого и среднего класса. Кроме того, также с августа увеличится количество транспорта на маршруте № 10 (мкр. «Суворовский» – Стройгородок) с одной до четырех единиц.



Новый же маршрут будет работать по следующей схеме:

мкр. «Суворовский» – улица Петренко – улица Сосновая – улица Вавилова – улица Зрелищная – улица Особенная – проспект Королёва – проспект Космонавтов – улица Плиева / переулок Ольховский – проспект Нагибина – проспект Ленина – улица Менжинского – Сельмаш.



Сейчас в часы пик в «Суворовский» организованы дополнительные рейсы автобусов большой вместимости № 1 (мкр. «Суворовский» – Центральный рынок), № 18 (мкр. «Суворовский» – Сельмаш) и № 27 (мкр. «Суворовский» – Центральный рынок).