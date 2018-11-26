В Ростове запретят остановку транспорта на участках двух улиц
В Ростове-на-Дону запретят остановку транспорта на нескольких участках улиц Богданова и 35-я Линия. Ограничения начнут действовать 22 декабря. Об этом сообщает департамент автодорог города.
Известно, что водители не смогут припарковать автомобили в следующих районах: улица Богданова, 52-54-56, 71-73; улица 35-я Линия, 77-79, 92-94. Запрет будет действовать с 6 до 22 часов.
Подчеркивается, что меры должны увеличить безопасность движения и повысить пропускную способность дорожной сети.