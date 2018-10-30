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В Ростове запретят остановку на участках по улице Козлова и возле площади Карла Маркса

В Ростове запретят остановку на участках по улице Козлова и возле площади Карла Маркса
В Ростове запретят остановку общественного транспорта на участках по улице Козлова и возле площади Карла Маркса. Ограничения начнут действовать с 1 декабря. Информацию об этом передает департамент автодорог и дорожного движения.

Сообщается, что остановки запретят на Козлова от переулка Соборного до проспекта Буденовского. Ограничения также затронут территорию от площади Карла Маркса до площади Свободы.

В департаменте рассказали, что нововведения должны увеличить безопасность на дорогах и повысить их пропускную способность.

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