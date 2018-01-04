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В Ростове закольцуют маршруты троллейбусов № 1 и № 5

В Ростове закольцуют маршруты троллейбусов № 1 и № 5
Transphoto.ru
В Ростове троллейбусы начнут ходить по кольцевой схеме, также в ближайшие два года предусмотрено восстановление некоторых маршрутов и увеличение подвижного состава. Об этом городской Департамент транспорта сообщил в официальном ответе на запрос ростовчанина Ильи Наздрашова.

Согласно полученной информации, в 2018 году в Ростове предусмотрена организация движения троллейбусных маршрутов № 1 и № 5 (Главный ж/д вокзал - Сельмаш) по кольцевой схеме - через улицы Красноармейскую и Большую Садовую. По двум маршрутам будут ходить 20 единиц транспорта.

Также до 2020 года предусмотрено восстановление движения и увеличение подвижного состава на троллейбусных маршрутах № 8 (Центральный рынок – ГПЗ-10 – Центральный рынок) до семи единиц и № 12 (Центральный рынок – ГПЗ-10 – Центральный рынок) до восьми единиц. К этому же сроку планируется запустить маршрут № 9 (Главный ж/д вокзал – пос. Пилотов) с подвижным составом до пяти единиц.

К 2022 году собираются восстановить маршруты № 10 (Центральный рынок - ВОС) и № 14 (Центральный рынок – пл. 2-й Пятилетки) и открыть новый трамвайный маршрут № 1А (Главный ж/д вокзал - Сельмаш).

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