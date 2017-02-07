В Ростове заключенному пытались передать 15 сим-карт и телефон в вафлях и сале



В Ростове заключенному в посылке пытались передать 15 сим-карт и телефон. Запрещенные предметы нарушители спрятали в вафли и кусок сала.

- Сотрудники исправительной колонии № 2 города Ростова, реализуя ранее полученную оперативную информацию, в посылке, адресованной одному из осужденных, обнаружили средства мобильной связи, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН Ростовской области. - Запрещенные предметы были спрятаны ухищренным способом: 15 сим-карт в вафлях, мобильный телефон внутри куска сала.



По факту произошедшего проводится проверка, материалы которой будут направлены в Мировой суд Октябрьского района Ростова.



