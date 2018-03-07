В Ростове задержали жителя Ставрополя со 100 тысячами фальшивых рублей





Сотрудники транспортной полиции задержали 28-летнего жителя Ставрополя, у которого на руках было 100 тысяч фальшивых рублей.



Мошенника задержали в пассажирском поезде сообщением Москва — Кисловодск. Там он уже успел расплатиться с проводником поезда поддельной 5-тысячной купюрой. Все остальные купюры — 95 тысяч рублей — были также номиналом 5 000 рублей. Всего у молодого человека было изъято 19 фальшивых банкнот. Эксперты-криминалисты установили, что эти деньги не являются продукцией Гознака.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», - сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СКФО.



Фальшивомонетчику теперь грозят лишение свободы на срок до 8 лет и крупный штраф.



