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В Ростове задержали трёх человек на митинге

В Ростове задержали трёх человек на митинге

В Ростове на площади Театральной, где уже начинают собираться участники антикоррупционного митинга, за полчаса до начала акции, задержали трёх человек.

По словам очевидцев, полицейские попросили двух молодых людей и девушку, которые представились журналистами, показать документы. Но парни отказались показать удостоверения. Тогда правоохранители задержали их для установления личности.

Как сообщают ростовчане, на площади собрались несколько сотен человек. За час до начала у стелы была установлена палатка народно-освободительного движения с плакатами в поддержку президента. А также несколько групп молодёжи с флагами цвета георгиевской ленты.

Напомним, 26 марта во многих крупных городах страны проходят антикоррупционные митинги, организованные сторонниками оппозиционера Алексея Навального. Акции уже прошли в восточной части России. В разных городах в них принимают участие от нескольких сотен до нескольких тысяч человек.

На 14 часов запланировано начало митингов в Ростове, Москве, Санкт-Петербурге и других городах страны.

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