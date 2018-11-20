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В Ростове задержали подозреваемого в сексуальных действиях в отношении девочки-подростка

В Ростове задержали подозреваемого в сексуальных действиях в отношении девочки-подростка
В Ростове 21 ноября задержали подозреваемого в действиях сексуального характера.

По данным следствия, 18 ноября пьяный 23-летний житель Ростовской области на улице Нагорной в Ростове совершил в отношении знакомой 14-летней девочки действия сексуального характера.
- Установлено, что ранее он был судим за незаконный оборот наркотических средств и половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, - рассказали в следственном управлении Ростовской области.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

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