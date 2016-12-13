В Ростове задержали мошенников, обманувших пенсионеров на 300 тыс. руб.



В Ростове задержали группу мошенников, обманывавших пенсионеров. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила порядка 300 тыс. руб.



В полицию обратилась жительница Октябрьского района Ростова. Женщина рассказала, что малознакомые люди, обманув ее, похитили у нее деньги. Мошенники позвонили ростовчанке и сообщили, что ее родственник попал в беду. «Доброжелатели» тут же предложили свою помощь, но за услугу попросили деньги. При личной встрече женщина передала требуемую сумму, после чего те скрылись и больше на связь не выходили.

- По подозрению в мошенничестве полицейские задержали троих мужчин 31, 39 и 43 лет,- рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Они заключены под стражу.



Подобным образом мошенники обманули девять ростовчан, большинство из которых пенсионеры. Всего преступникам удалось получить порядка 300 тыс. руб.



